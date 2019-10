Atlético Baleares eilt weiter von Sieg zu Sieg

Etwas anderes als drei Punkte kennt Fußball-Drittligist Atlético Baleares in dieser Saison im neuen Stadion Estadi Balear an der Ringautobahn von Palma de Mallorca überhaupt nicht. Das Team von Trainer Manix Mandiola besiegte am frühen Sonntagnachmittag (13.10.) die Gäste von Sporting Gijón B mit 2:0. Somit war es der vierte Sieg im vierten Heimspiel in dieser Saison für den Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann.

Erneut hatte Atlético Baleares vor den eigenen Fans alles im Griff und feierte einen souveränen Erfolg gegen den Tabellen-15. Zurzeit läuft es auch deshalb bei den Mallorquinern so gut, weil auf die Stürmer Verlass ist. In der 27. Minute gingen die Hausherren durch einen Treffer von Jorge Ortiz in Führung. Und in der 52. Minute legte der andere Angreifer Tony Gabarre zum 2:0 nach. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Ende.

Atlético Baleares feierte damit den siebten Sieg im achten Spiel der Saison und führt dementsprechend die Tabelle der Segunda División B Gruppe 1 mit 21 Punkten vor dem Zweiten UD Ibiza mit 19 Zählern an. Am kommenden Sonntag (20.10.) kommt es auf der Nachbarinsel zum Spitzenspiel zwischen UD Ibiza und Atlético Baleares. Dann können die Mallorquiner ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen. /jk