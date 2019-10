Atlético Baleares setzt Siegesserie fort

Atlético Baleares hat am Sonntag (27.10.) gegen Inter de Madrid seinen siebten Sieg in Folge eingefahren. Der Drittligist gewann im heimischen Estadi Balear klar mit 4:1 und setzt sich damit an der Tabellenspitze fest.

Der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann erspielte sich in der ersten Halbzeit zahlreiche Torchancen, sollte aber erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufdrehen. Die Führung durch ein Tor von Jorge Ortiz in der 25. Minute schenkte Atlético Baleares kurz vor der Halbzeitpause wieder her, für die Gäste traf Mancebo.

In der zweiten Spielhälfte ging es dann Schlag auf Schlag, David Haro (50. Minute), Gabarre (67.) und Arturo (73.) machten den verdienten Sieg klar.

Weiter geht es für Atlético Baleares am Sonntag (3.11., 12 Uhr) gegen die Mannschaft von Oviedo B. /ff