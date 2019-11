Italiener Francesco Laporta gewinnt Golf-Turnier "Road to Mallorca"

Francesco Laporta hat das Finale der European Challenger Tour auf Mallorca gewonnen. Der 29-jährige Italiener, der in diesem Jahr bereits die Hainan Open für sich entschieden hatte, setzte sich bei Turnier "Road to Mallorca" nach vier Tagen im Golfclub Alcanada nahe Alcúdia durch. Laporta lag von Beginn an in Führung und ließ sich auch von einer starken Konkurrenz nicht mehr vom Thron verdrängen. Mit 278 Schlägen, sechs unter Par, triumphierte Laporta am Ende vor dem Deutschen Sebastian Heisele und dem Franzosen Robin Sciot-Siegrist, beide mit vier Schlägen mehr auf Platz zwei. Marcel Schneider aus Bietigheim-Bissingen landete auf Rang 6.

Bester spanischer Teilnehmer wurde Carlos Pigem mit 288 Schlägen und Rang 21. Damit verpasste Pigem die Qualifikation für die European Tour, so etwas wie die Erste Liga der Golfer - das schafften nur die besten 15 Teilnehmer. Der Präsident des balearischen Golf-Verbandes, Bernardino Jaume, zog nach der Veranstaltung ein positives Fazit. Nach jahrelangen Gesprächen sei es gelungen, das Turnier bis einschließlich 2022 nach Mallorca zu holen. Im kommenden Jahr werde die Veranstaltung im T-Golf &Country Club in Santa Ponça stattfinden.

Die Challenge-Tour wird in 25 Turnieren in 17 verschiedenen Ländern ausgetragen. Mehr als 300 Spieler kämpfen um insgesamt an die 6 Millionen Euro Preisgeld. Im Finale auf Mallorca waren 420.000 Euro im Spiel.