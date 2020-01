Real Mallorca quält sich in die nächste Pokalrunde

Real Mallorca ist in die dritte Hauptrunde der Copa del Rey eingezogen. Die Mallorquiner haben am Samstag (11.1.) auswärts beim Viertligisten Zamora mit 1:0 gewonnen.

Mit 20 Siegen und zwei Unentschieden war Zamora, Tabellenführer der vierten Liga, statistisch gesehen das beste Team aus Europa. Dennoch wäre alles andere als ein Sieg eine Blamage für Real Mallorca gewesen. Überraschend setzte RCD-Coach Vicente Moreno seine Stammkräfte ein. Da es im spanischen Pokal im Gegensatz zu Deutschland kaum Geld zu verdienen gibt, spielen dort meist eher Reservisten. Das zeigt auch das Interesse der Zuschauer. Mit 2.300 Besuchern war nicht einmal ein Drittel des Stadions gefüllt.

In einer ereignisarmen Begegnung konnte der Erstligist den Klassenunterschied nicht wirklich aufzeigen. Real Mallorca hatte zwar ständig den Ball, konnte mit diesem aber nur selten etwas anfangen. Glücklicherweise nutzte Mittelfeldspieler Aleix Febas die einzige wirkliche Chance zur Führung.

In der zweiten Halbzeit passierte lange Zeit nichts. Zamora versuchte alles, kam aber nicht zu Chancen. In der Endphase hätten Antonio Raíllo und Dani Rodríguez auf 2:0 erhöhen können, trafen aber nur den Pfosten.

Die Auslosung der dritten Runde findet am Dienstag (14.1.) statt. Dann steigen mit Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona und dem FC Valencia auch die vermeintlich großen Teams in den Wettbewerb ein. Die nächste Runde wird bereits am 22. Januar ausgetragen.

In der Liga empfängt Real Mallorca am Sonntag (19.1., 12 Uhr) den FC Valencia im Stadion von Son Moix. /rp