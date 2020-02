Real Mallorca schasst Geschäftsführer Maheta Molango

Maheta Molango ist nicht mehr Geschäftsführer des Fußball-Erstligisten Real Mallorca. In einer offiziellen Mitteilung, die auf der Website des Clubs und bei Twitter erschien, dankt der Club dem Einsatz von Molango in den vergangenen vier Jahren als leitender Manager. Laut dem "Diario de Mallorca" waren die unglücklichen Spielertransfers in der Vergangenheit mitausschlaggebend für den Rauswurf des 37-jährigen Schweizers. Der Präsident von Real Mallorca, Andy Kohlberg, teilte Molango die Entscheidung der Eigentümer des Clubs persönlich mit.

Der von Kohlberg unterzeichnete Brief würdigt unter anderem die beiden unter Molango bewerkstelligten Aufstiege des Vereins von der Segunda División B bis zur Primera División, wo der Club allerdings in seinem ersten Jahr nach dem Aufstieg schwer zu kämpfen hat. Vor allem auswärts ist das Team von Trainer Vicente Moreno nicht wettbewerbsfähig und hat gerade einmal einen Zähler in elf Partien geholt. Als Interimslösung wurde nun Finanzdirektor Alfonso Díaz als Geschäftsführer eingesetzt. /jk