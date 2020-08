Wettlauf zwischen Athlet und Rennpferd auf Mallorca

Ein ungewöhnlicher Wettlauf findet am Freitag (28.8.) auf der Trabrennbahn Son Pardo auf Mallorca statt. Der Langstreckenläufer Toni Abadía tritt gegen das Gespann aus Joan Toni Riera und dem Rennpferd Variuso du Buffey an. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Challenge Athlet gegen Pferd". Die Idee hatte der ehemalige Athlet Juan Carlos Higuera im Juli bei seinem Sommerurlaub in Palma de Mallorca.

In der Arena am Stadtrand von Palma muss das Rennpferd zwei Runden laufen, während der Langstreckenläufer eine zurücklegen muss. Der 30-jährige Abadía aus Saragossa gehört zu den erfolgreichsten spanischen Läufern und ist amtierender spanischer Meister im 5.000-Meter-Lauf. Das in Frankreich geborene Rennpferd Variuso du Bouffey kann Geschwindigkeiten von über 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Auf dem Rennwagen wird JoanToni Riera sitzen, der auf Mallorca als 'Es Boveret' bekannt ist und bereits über 3.000 Rennen für sich entschieden hat.

"Wenn ich den Kilometer trotz der Unebenheiten im Boden in weniger als zweieinhalb Minuten schaffe, habe ich eine Chance", sagt Abadía. Das Rennpferd muss in derselben Zeit die doppelte Strecke zurücklegen, um zu gewinnen. Um die Ansteckungsgefahr unter den Zuschauen zu minimieren, werden nur 1.000 Karten verkauft - allesamt über den Vorverkauf. /tg