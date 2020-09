Real Mallorca kriegt den Ball einfach nicht ins Tor

Es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber Fußball-Zweitligist Real Mallorca hat auch in der zweiten Saisonpartie am Sonntag (20.9.) bei Espanyol Barcelona kein Tor geschossen. Das Team von Trainer Luis García Plaza kam in Katalonien nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, fuhr damit aber immerhin den ersten Punkt der Saison ein, nachdem die Auftaktbegegnung daheim in Son Moix gegen Rayo Vallecano mit 0:1 verloren ging.

Die Begegnung in Cornellà hatte besonderen Zündstoff zu bieten. Zum einen gilt Espanyol Barcelona neben Real Mallorca zu den großen Favoriten auf den Wiederaufstieg in die Primera División. Zum anderen ist bei Espanyol nun Vicente Moreno Trainer, der den Inselclub in den vergangenen Jahren von der dritten in die erste Liga geführt hatte, den Abstieg aber nicht verhindern konnte.

Auf dem Platz allerdings war von der durchaus brisanten Konstellation wenig zu spüren. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Real Mallorca stand kompakt in der Abwehr, hatte allerdings nach vorne viel zu wenig Ideen. So konnten die Gäste das Tor der Heimmannschaft nicht gefährden. Aber auch Espanyol Barcelona kam so gut wie gar nicht zu eigenen Torchancen.

So muss Real Mallorca nun in der kommenden Partie am Sonntag (27.9.) um 16 Uhr gegen Sabadell versuchen, den ersten Sieg und vor allem das erste Tor einzufahren. /jk