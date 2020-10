Atlético Baleares beginnt die Drittliga-Saison auf Mallorca mit einem Kantersieg

Besser könnte ein Saisonauftakt nicht laufen: Drittligist Atlético Baleares hat am Sonntag (18.10.) seine erste Begegnung der neuen Saison in der Segunda División B gegen Inter de Madrid mit 4:0 gewonnen. Eine rundum erneuerte Mannschaft mit ebenso neuem Trainer Jordi Roger ließ im heimischen Estadi Balear vor erlaubten 1.000 Zuschauern keine Zweifel daran aufkommen, wer an diesem Tag als Sieger das Spielfeld verlassen würde.

Bereits nach der ersten Halbzeit war das Spiel entschieden. In der 9. Minute hatte David Haro das 1:0 für die Gastgeber erzielt, Dani Pichín hatte in der 25. Minute mit einem tollen Schuss in den Winkel das 2:0 nachgelegt. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause kassierten die Gäste eine gelb-rote Karte, die die Unterlegenheit nach der Pause noch deutlicher machte.

Die Hausherren begnügten sich aber mit zwei weiteren Toren, einem Elfmeter von Fito Miranda in der 54. Minute und dem 4:0 durch den neuen brasilianischen Stürmer Vinicius Tanque in der 57. Minute. In der 69. Minute wurde auch Atlético Baleares-Spieler Peris mit der zweiten gelben Karte vorzeitig zum Duschen geschickt.

Der zweite Vertreter von der Insel in der Dritten Liga, UD Poblense aus Sa Pobla, kassierte zum Auftakt als Aufsteiger eine knappe 0:1-Pleite bei der zweiten Mannschaft von Atlético Madrid. Poblense spielt am Sonntag (25.10.) um 12 Uhr daheim gegen San Sebastián de los Reyes, Atlético Baleares gastiert zur selben Zeit bei Rayo Majadahonda. /jk