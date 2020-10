Mallorca alleine umrundet: Segler stellt Rekord auf

Eine Mallorca-Umrundung ist für viele Segler ein Traum. Manche machen es, um die Insel zu bewundern, andere, um Rekorde zu brechen. Zu Letzteren gehört Eduardo Horrach, der sich die Urkunde am Montag (26.10.) sicherte.

Nachdem der Segler vor drei Jahren eine Krebserkrankung überstanden hatte, schwor er sich, den Rekord für die Mallorca-Umrundung zu sichern. "Zu dem Zeitpunkt fiel es mir noch schwer, die Arme zu heben", sagte er gegenüber dem "Diario de Mallorca".

Palmas Segelclub hat das Projekt organisiert. Bei dem Rekord muss der Segler alleine in einem Boot, das nicht länger als 40 Fuß (etwa zwölf Meter) sein darf, die Insel umrunden.

Horrach wählte mit der 33 Fuß langen "Azuree" die Ostroute und steuerte von Palma aus zuerst das Cap von Ses Salines an. Bis zum Cap Formentor lief alles nach Plan. Erst an der Tramuntana-Küste entlang musste er hart am Wind segeln. Am Montagmorgen erreichte der Segler nach 25 Stunden, fünf Minuten und 58 Sekunden erneut Palma. /rp