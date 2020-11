Mallorca trauert um Diego Maradona

Der Fußball hat eine Legende verloren. Diego Maradona starb am Mittwoch (25.11.) an einem Herzstillstand. Auf Mallorca erinnert man sich an das Debüt des Argentiniers und ehrt ihn mit einer Doku.

1982 wechselte Maradona zum FC Barcelona. Sein Barça-Debüt auf einem spanischen Fußballplatz feierte der Argentinier im August bei einem Testspiel in Palma. "Das haben wir 0:2 verloren", erinnert sich Damià Amer, der damals der Gegenspieler von Maradona war. "Die Barça-Verantwortlichen haben uns gesagt, wenn wir Maradona treten, dann brechen sie das Spiel ab."

Nach zwei Jahren in Spanien zog es Maradona weiter nach Neapel, wo er sich zum Fußballgott entwickelte. Maradona hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und lag bereits Anfang November für zehn Tage im Krankenhaus. Ende Oktober feierte er noch seinen 60. Geburtstag.

Zum Andenken an den Fußballer hat das Kino CineCiutat erneut die Dokumentation "Diego Maradona" ins Programm aufgenommen. Die Vorstellungszeiten finden Sie hier. /rp