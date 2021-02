Aufstiegs-Aussichten für Real Mallorca rücken immer näher

Real Mallorca hat am Samstagabend (27.2.) einen weiteren Auswärtssieg eingefahren: Gegen Logroñés in der Region la Rioja setzten sich die Roten mit 0:1 durch und machen einen Aufstieg in die erste Liga so immer wahrscheinlicher.

Die Fans des Insel-Clubs hatten am Samstag ihre wahre Freude: Zwar erwiesen sich die Gegner vom Festland als durchaus zäh, dennoch behielten die Insel-Kicker die Überhand. In der 19. Minute gelang Antonio Sánchez der wichtige Treffer. Danach kämpften die Jungs von Real Mallorca weiter und schafften es, sich den Vorsprung nicht wieder nehmen zu lassen. Ein doppelter Grund zur Freude: Das Team steht so nicht nur auf Platz Eins in der Tabelle, sondern stellte auch einen neuen Auswärts-Ungeschlagen-Rekord auf.

Am kommenden Sonntag (7.3.) tritt Real Mallorca um 18.15 Uhr zuhause gegen den FC Cartagena an.