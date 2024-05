Mallorca feiert den Gewinn der Champions League. Zwar nicht im Fußball auf dem grünen Rasen, dafür aber in der Halle. Palma Futsal hat am Sonntag (5.5.) die wichtigste Trophäe in der Sportart gewonnen. Das Finale war diesmal eine klare Angelegenheit.

Im Halbfinale mühten sich die Mallorquiner noch gegen Benfica Lissabon und mussten im Elfmeterschießen bangen. Im Endspiel gab es keine Zweifel mehr am Sieger. Palma schoss in Armeniens Hauptstadt Jerewan den FC Barcelona mit 5:1 aus der Halle. Für nächstes Jahr wieder qualifiziert Es ist der zweite Champions League-Sieg in Folge und die zweite Trophäe in der jungen Vereinsgeschichte des Clubs. Palma Futsal ist durch den Sieg automatisch für die Königsklasse im kommenden Jahr qualifiziert und vertritt Europa beim interkontinentalen Turnier gegen den Südamerika-Meister.