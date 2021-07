Gemeinsam mit dem heutigen Atlético Madrid-Spieler Luis Suárez bildete Daniel Sturridge einst für den FC Liverpool eines der besten Sturmduos der Welt. Eine lange Sperre wegen einer unerlaubten Wette und die Pandemie bremsten die Karriere des heute 31-jährigen Fußballers aus. Nun nimmt Sturridge einen neuen Anlauf. Wie Real Mallorca bekannt gab, befindet sich der Angreifer ab Mittwoch (14.7.) im Probetraining beim künftigen Erstligisten.

Der Engländer stammt aus der Jugendabteilung von Manchester City. Mit 19 Jahren zog es ihn 2009 zum FC Chelsea. Schon beim Club aus London lieferte der Stürmer beständig seine Tore ab und gewann in der Saison 2011/2012 die Champions League sowie 2009/2010 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Den Sprung zur Weltklasse schaffte er aber erst nach seinem Wechsel zum FC Liverpool.

Mit Suárez an seiner Seite hebelte Sturridge jede Abwehr aus. In der Saison 2013/2014 traf Sturridge in 29 Spielen 22 Mal, Suárez kam auf 31 Tore. Trotz der vielen Treffer blieben die Titel lange Zeit aus. Erst als Jürgen Klopp das Ruder übernahm, ging es bergauf, und Sturridge holte auch mit dem FC Liverpool den Henkelpott der Königsklasse in der Saison 2018/2019. Zu dem Zeitpunkt war der Angreifer aber nur noch Ersatzspieler.

Für die englische Nationalmannschaft traf der Stürmer mit seinem tänzelnden Torjubel in 26 Spielen acht Mal. Nach dem Titel mit Liverpool zog es Sturridge erstmals ins Ausland zum türkischen Spitzenclub Trabzonspor. In elf Spielen traf der Engländer zwar vier Mal und legte vier weitere Treffer auf, im März 2020 wurde sein Vertrag aber aufgelöst.

Schuld daran war nicht die Pandemie, sondern eine Sperre durch den Weltfußballverband Fifa. Sturridge soll im Winter 2018 seinen Bruder gebeten haben, auf einen Wechsel von ihm zum FC Sevilla zu wetten. Letztlich wurde der Angreifer aber für ein halbes Jahr zum englischen Erstligisten West Brom ausgeliehen. Sturridge bekam eine viermonatige Strafe aufgebrummt, in der er nicht spielen durfte. Der Spieler selbst zweifelte das Urteil stets an: "Ich möchte nur sagen, dass ich mich weiterhin dafür einsetzen werde, dass Profifußballer mit ihren Familien und engen Freunden frei sprechen können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie angeklagt werden", sagte er damals in einem Statement.

Im vergangenen Sommer fand der Stürmer keinen Verein. Daher stand Sturrdige nun seit März 2020 nicht mehr auf dem Platz. Entsprechend riskant ist der Transfer für Real Mallorca. Sollte der Engländer an frühere Tage anknüpfen können, gewinnen die Mallorquiner einen Torjäger im Abstiegskampf. Auf der anderen Seite ist es aber ungewiss, wie viel Lust auf die Schinderei im Profifußball der 31-Jährige noch hat. Das muss nun Trainer Luis García Plaza anhand der Trainingsleistungen herausfinden. Es ist nicht bekannt, wie lange das Probetraining läuft und ob Sturridge eine Einsatzchance im ersten Test gegen Poblense am Sonntag (18.7.) erhält.