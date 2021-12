Die teilnehmenden Teams beim Radrennen Mallorca Challenge 2022 sind offiziell. Der Veranstalter hat die 25 Rennställe am Montag (27.12.) bekanntgegeben. Neun Teams gehören zur höchsten Kategorie, den World Teams, neun fahren in der zweitklassigen Pro Tour und sieben in der drittklassigen Continental Tour.

Unter den World Teams, die bei den Rennen vom 26. bis 30. Januar auf der Insel an den Start gehen, zählen Spaniens bester Rennstall Movistar und das deutsche Eliteteam Bora-Hansgrohe. Mit dabei ist auch UAE Team Emirates, bei welchem Tour de France-Sieger Tadej Pogačar fährt. Die weiteren erstklassigen Rennställe sind AG2R Citroen Team, Israel Start Up Nation, Lotto-Soudal, Team BikeExchange, Cofidis und Intermarché Wanty Gobert. Die zweitklassigen Teams sind Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA, Kern Pharma, Burgos BH, Eolo-Kometa, Sport Vlaanderen Baloise, Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli und Team Arkea-Samsic. Die drittklassigen Teams sind Manuela Fundación, Electro Hiper Europa, Java Kiwi Atlántico, Beat Cycling, Minerva Cycling Team, Global 6 und Work Service Vital Care Videa. Welche Fahrer im Endeffekt an den Start gehen, ist noch nicht bekannt. Die Teams werden die jeweiligen Starterlisten in den kommenden Tagen veröffentlichen. Die Challenge zählt bei vielen Teams zum festen Bestandteil der Saisonvorbereitung. Der Wettbewerb wird in fünf voneinander unabhängigen Rennen ausgetragen.