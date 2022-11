Der Niederländer Harrie Lavreysen und die Belgierin Shanne Braspennincx in der Kategorie Sprint sowie der Brite Mark Stewart und die Amerikanerin Jennifer Valente in der Kategorie Ausdauer sind die ersten Führenden der UCI Track Champions League nach der ersten Runde des Wettbewerbs, an dem am Samstag (12.10.) 72 Radsportlerinnen und Radsportler im Velodrom der Illes Balears in Palma de Mallorca teilnahmen.

Keirin-Welt- und Europameisterin Lea Sophie Friedrich ist mit einem dritten Platz in ihrer Spezialdisziplin als bestes Ergebnis in die neue Saison der UCI Track Champions League gestartet. Die Cottbuserin liegt nach der ersten von fünf Runden in Palma de Mallorca nach Platz neun im Sprint in der Gesamtwertung mit 22 Punkten auf Rang vier. Teamsprint-Weltmeisterin Pauline Grabosch aus Cottbus belegt Platz acht (14 Punkte). In Führung liegt Keirin-Weltmeisterin Shanne Braspennincx aus den Niederlanden (26). Im Kurzzeitbereich der Männer legte Stefan Bötticher aus Chemnitz ebenfalls einen guten Auftakt hin. Der Vorjahres-Gesamtzweite belegte Platz zwei im Keirin und Rang vier im Sprint und liegt in der Gesamtwertung mit 30 Punkten hinter Doppel-Olympiasieger Harrie Lavreysen aus den Niederlanden (37) und dem Australier Matthew Richardson (35) auf Platz drei. Nächste Runde der UCI Track Champions League am 19. November in Berlin Die Champions-League-Debütanten Lea Lin Teutenberg (Köln) und Moritz Malcharek liegen nach dem ersten Renntag auf den Plätzen neun und sechs. Die zweite Runde der UCI Track Champions League wird am 19. November im Berliner Velodrom ausgefahren. Die mit 500.000 Euro dotierte Serie endet am 3. Dezember in London.