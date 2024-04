Wetter in Marratxí: 7-Tage-Vorausblick und aktuelle Wetterdaten (18.4.2024)

Wetteraufzeichnung und Prognose für Marratxí

Frühlingstemperaturen und Niederschlagsrisiko: Die Wetterentwicklung in Marratxí auf Mallorca zeigt in den nächsten Tagen eine Mixtur aus milden Temperaturen, frühlingstauglichem Sonnenschein sowie möglichen Regenperioden. Die kommende Woche verspricht wechselhaftes Wetter mit einem leichten Hang zu Niederschlägen und Windbewegungen.

Einzelheiten zum aktuellen Wetter

Am heutigen Tag, den 18. April 2024, erleben wir in Marratxí leichten Regen bei einer Temperatur von angenehmen 16 Grad Celsius. Mit einem Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 56% zeigt sich das Wetter zurzeit von einer eher milden Seite.

Die Wetteraussicht für die kommenden Tage

Die nächste Woche in Marratxí präsentiert sich als eine wahre Wundertüte des Wetters. Hier ein Blick auf die täglichen Höhepunkte:

Wettertendenzen und Naturphänomene

In Marratxí erleben wir einen typischen April mit seiner berüchtigten Wetterkapriole. Sonnenauf- und -untergänge malen täglich neue Gemälde am Himmel, wobei diese am 18. April um 05:06 Uhr beginnen und am 18:29 Uhr enden. Diese Zeiten verschieben sich im Laufe der Woche minimal, bieten jedoch weiterhin genug Licht, um das frühlingshafte Mallorca in seiner vollen Pracht zu genießen.

Ausblick und Wetterempfehlungen

Ein buntes Wetterbild erfordert flexible Pläne. Ob Strandspaziergänge unter heiterem Himmel oder ein gemütliches Café-Besuch während eines Regenschauers, in Marratxí findet man stets eine passende Aktivität. Vergessen Sie nicht, für die Regentage den Schirm bereitzuhalten und trotz milderer Temperaturen abends für zusätzliche Lage Kleidung zu sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:45:30. +++