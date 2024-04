Die Wetterprognose für Llucmajor auf Mallorca bietet in den nächsten Tagen ein gemischtes Bild, das für jeden etwas bereithält – vom Sonnenanbeter bis zum Freund der frischen Luft nach einem Regenschauer. Ein Blick auf die kommende Woche verspricht abwechslungsreiche Tage, die das Herz eines jeden Inselbesuchers höherschlagen lassen.

Klare und sonnige Aussichten zum Wochenstart

Beginnen wir mit dem Donnerstag, dem 19. April 2024: An diesem Tag dürfen sich Bewohner und Besucher Llucmajors über einen klarblauen Himmel freuen. Die Sonne strahlt mit einer Höchsttemperatur von 17°C ungestört und lädt zu Spaziergängen oder einem Kaffee an der frischen Luft ein. Bei einer Windstärke von 11 km/h bleibt es angenehm, und eine Luftfeuchtigkeit von 36% sorgt für ein trockenes Wohlgefühl.

Wolkenverhangener Freitag mit milden Temperaturen

Der Freitag, der 20. April, präsentiert sich mit einer leicht bedeckten Wolkendecke. Bei einer Höchsttemperatur von 19°C können die Jacken getrost zuhause bleiben. Die Windgeschwindigkeiten liegen bei sanften 7 km/h, womit es ein idealer Tag für einen Ausflug an die Küste oder durch die Gassen Llucmajors ist.

Ein Wochenende unter Wolken und sanften Regen

Am Wochenende verabschiedet sich die Sonne ein wenig, und der Himmel erstrahlt in verschiedenen Grautönen. Samstag und Sonntag bleiben mit 15°C bis 18°C mild. Ab Sonntag zieht der Himmel sich zu, und über den Tag verteilt darf mit leichtem Nieselregen gerechnet werden, was die Natur von ihrer fruchtbarsten Seite zeigt.

Ausblick auf die neue Woche mit Regen und Sonnenschein

Der Montag, 22. April bringt bei einer bedeckten Wolkendecke Temperaturen von ca. 13°C auf die Insel, ehe sich am Dienstag und Mittwoch bei 15°C bis 16°C das typische Frühlingswetter mit leichtem Regen einstellt. Doch keine Sorge, auch die Sonne lässt sich blicken, insbesondere am Donnerstag, dem 25. April, wenn der Himmel wieder aufklart und das Thermometer auf 17°C steigt.

Kurze Regenschauer und durchgehende Wolkendecke zur Wochenmitte

Die Mitte der Woche lässt vorsichtige Wetterkapriolen erwarten. Am Mittwoch, dem 23. April, muss man bei 15°C mit kurzem, leichtem Regen rechnen. Dies sorgt für eine frische Luft und die Pflanzenwelt zeigt sich dankbar für die Feuchtigkeit. Anschließend wird es trockener, und der Donnerstag offeriert mit überwiegend bewölktem Himmel bei 18°C optimale Bedingungen für all diejenigen, die die Extreme scheuen.

Sonnenuntergang und -aufgang in Llucmajor

Die Sonne begrüßt Sie in der nächsten Woche in Llucmajor ab ca. 5 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen 18:30 Uhr wieder. Somit lassen sich lange Tage mit viel Tageslicht für allerlei Aktivitäten gut nutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:43:23. +++