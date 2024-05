Es scheint sich dramatisch etwas verändert zu haben am Ballermann. Bereits Mitte April hatte Megapark-Größe Mickie Krause Kritik am Feierverhalten der neuen Party-Urlauber an der Playa de Palma geäußert: "Das junge Publikum ist ungeduldiger und spürt nicht mehr so diesen Star-Hype. Denen ist es fast egal, wer da auf der Bühne steht", sagte Krause der Deutschen Presse-Agentur. "Mir tun die Acts, die nachmittags im Bierkönig und Megapark auf der Bühne stehen, fast schon etwas leid, weil sie zum Teil gar nicht beachtet werden."

Nun legte Bierkönig-Superstar Mia Julia nach. Auf Instagram erklärte sie am Dienstag (30.4.): "Ich habe keine Lust auf 'Trend-Glotzer', die nur am Handy hängen und prahlen, wo sie gerade sind." Laut der Sängerin, die in diesem Jahr nur noch donnerstags im Bierkönig auftritt, sei es die "Regel Nummer 1 der Mia-Gang", dass "eskaliert wird". "Dieses 'halbherzige Kopfnicken', was man heutzutage als Feiern betitelt, ist nicht unser Abriss, den wir fühlen."

Jungem Mann das Handy weggenommen

Erst kürzlich, erklärte sie, habe sie einem jungen Mann in der ersten Reihe das Handy wegnehmen müssen, weil er hauptsächlich damit beschäftigt war, Stories auf Instagram zu checken. "Das ist wirklich respektlos, ich komm' mir dabei vor, wie ein Affe im Zoo", so die Sängerin. Ihre Auftritte seien "nicht dein Futter für deine Party-Story". Die Kritik richte sich nicht an ruhige Menschen, denen es nicht leicht falle "durchzudrehen", so Mia Julia. "Stell dich etwas an die Seite, sing mit und lächle, das ist in Ordnung."

Vielmehr gehe es darum, dass die Ballermann-Besucher, die nicht wirklich an dem Geschehen interessiert seien, angesichts des großen Andrangs im Bierkönig jenen Urlaubern den Platz wegnehmen könnten, die sich "wochenlang darauf freuen, mich zu sehen und laut zu singen. Gerade bei einem Einlassstopp wäre es mega ärgerlich für meine wahren Fans, wenn sie deswegen nicht reinkommen." An ihre Fans gerichtet, empfahl die Sängerin derweil, sich rechtzeitig Plätze zu sichern, damit sie die Show nicht verpassen.

"Kopf aus, Grinsen an"

Mia Julia erklärte in ihrem Post auch, dass sie lange überlegt habe, ob sie etwas sagt. "Mir ist bewusst, dass es harte Worte sind." Aber es gehe ihr darum, das Erlebnis für ihre Fans beizubehalten. Und am Ende des Beitrags gab sie sich versöhnlich: "Versuch's einfach mal: Kopf aus, Grinsen an. Ich werde dir deinen Alltag aus deinem Schädel pusten und dich zum Eskalieren bringen. Das war, ist und bleibt meine Mission, Baby. Versprochen. Vertrau mir." /pss