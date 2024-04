Das Wetter in Calvià präsentiert sich in den kommenden Tagen als eine Mischung aus klarem Himmel und leichten Regentagen. Mit dieser Wettervorhersage sind Sie bestens auf die nächste Woche vorbereitet.

Wetter am Sonntag, 21.04.2024: Strahlender Sonnenschein

Ein perfekter Tag zum Genießen des klaren Himmels erwartet die Einwohner und Besucher von Calvià. Die Temperaturen klettern auf angenehme 17°C, während eine leichte Brise mit 5 km/h für Erfrischung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, was für einen komfortablen Tag spricht. Ein Sonnenaufgang um 05:03 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:33 Uhr rahmen diesen wunderbaren Frühlingstag ein.

Unbeständiges Wetter von 22.04.2024 bis 26.04.2024: Gelegentliche Regenschauer

Von Montag bis Freitag wechseln sich sonnige Phasen und leichte Regentage ab. Die Temperaturen liegen zwischen 10°C und 16°C. Insbesondere am Montag und Dienstag herrschen wolkenverhangene Himmel mit Niederschlägen, während das Barometer einen leichten Druckanstieg anzeigt. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h bleibt es die Woche über relativ ruhig, allerdings sollte man stets einen Regenschirm griffbereit haben.

Aussichten für das Wochenende: Wechselhafte Bedingungen halten an

Das Wochenende in Calvià wird von wechselhaften Wetterbedingungen begleitet. Am Samstag, den 27.04.2024, zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, aber insgesamt bleibt es bei Temperaturen um 15°C recht mild. Am Sonntag dann ein wenig wärmer mit bis zu 19°C, jedoch könnte leichter Regen die Pläne durchkreuzen. Der ideale Zeitpunkt für Indoor-Aktivitäten oder einen gemütlichen Kaffee mit Blick auf das sich wandelnde Wetter.

Mit dieser detailreichen Wetterübersicht können Sie Ihre Woche in Calvià optimal planen, sei es für Freizeitaktivitäten oder um Ihren Alltag wettergerecht zu gestalten.

