Das idyllische Selva auf Mallorca zeigt sich auch in der kommenden Woche wieder von seiner wechselhaften Seite. Urlauber und Einheimische können sich auf eine Mischung aus sonnigen Momenten und nassen Überraschungen einstellen. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose für Selva, die Ihnen hilft, Ihre Aktivitäten optimal zu planen.

Klare Aussichten zum Wochenstart

Die neue Woche in Selva startet am Sonntag, den 21. April 2024, mit klarem Himmel und angenehmen 18 Grad Celsius. Mit einer leichten Brise von nur 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 44 Prozent ist es der perfekte Tag, um die Natur rund um Selva zu genießen oder in einem der charmanten Cafés im Ortskern zu entspannen.

Regnerische Tage in Sicht

Das Wetter ändert sich jedoch bald. Bereits am Montag, den 22. April, fällt moderater Regen bei kühleren Temperaturen von nur 9 Grad Celsius. Der Dienstag, 23. April, bleibt mit weiterem moderaten Regen und Temperaturen um 7 Grad Celsius nass und womöglich etwas ungemütlich. Dennoch bietet die sanfte Windbewegung mit 3 km/h einen angenehmen Kontrast zur Feuchtigkeit in der Luft.

Milde Temperaturerholung zur Wochenmitte

Zur Wochenmitte stabilisiert sich das Wetter ein wenig und es zeigt sich ein leicht positiver Trend. Am Mittwoch, den 24. April, erwarten Sie trotz moderaten Regens schon wieder 16 Grad Celsius. Der Donnerstag und Freitag bringen einen Mix aus leichtem Regen und gleichbleibenden Temperaturen um 16 bis 17 Grad Celsius.

Leichte Auflockerung zum Wochenende

Das Wochenende wird eingeläutet mit scattered clouds am Samstag, den 27. April, während das Thermometer freundliche 17 Grad Celsius anzeigt. Ein idealer Tag, um die sich langsam auflockernde Wolkendecke zu nutzen und vielleicht eine Wanderung in der Umgebung Selvas zu unternehmen.

Bestes Wetter zum Wochenabschluss

Der darauf folgende Sonntag, den 28. April, verspricht mit 22 Grad Celsius und einer leichten Brise der Windstärke 7 km/h unterbrochene Bewölkung, was den höchsten Temperaturpunkt der Woche darstellt. Ein herrlicher Tag, um das Freilicht mit Familie und Freunden zu genießen.

Selva bietet sich also auch in dieser Woche an, um die vielfältigen Wetterbedingungen Mallorcas zu erleben. Die Tage starten früh mit dem Sonnenaufgang zwischen 4:52 und 5:01 Uhr und enden mit dem Sonnenuntergang zur Abendstunde um circa 18:39 Uhr. So bleibt viel Zeit, das Tageslicht auszunutzen.

