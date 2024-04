Freuen Sie sich auf eine überwiegend angenehme Woche in Deià, Mallorca, geprägt von sonnigen Momenten und einigen Regenschauern, die für eine erfrischende Abwechslung sorgen. Die Temperaturvorhersage für die nächsten 7 Tage lässt auf milde bis warme Tage schließen, während die Abende durchgehend kühl bleiben.

Sonniger Sonntag als Start in eine neue Woche

Am Sonntag, dem 21. April 2024, beginnt der Tag in Deià mit einem strahlend blauen Himmel und einer maximalen Temperatur von 18°C. Der Wind weht sanft mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 51%. Sonnenaufgang und -untergang können um 05:02 Uhr morgens bzw. um 18:33 Uhr abends bewundert werden, was auf herrliche Stunden im Freien hindeutet.

Regen bringt Abwechslung in das Wettergeschehen

Die neue Woche bringt am Montag und Dienstag, dem 22. und 23. April, einige Regenschauer nach Deià. Erwarten Sie moderate bis leichte Regenfälle bei Temperaturen, die um die 10°C pendeln. Trotz des Regens bleibt der Wind am Montag und Dienstag moderat, und der leichte Regen verleiht der atemberaubenden Landschaft von Deià einen frischen Anstrich.

Milde Mitte der Woche mit weiteren Schauern

Die Mitte der Woche zeigt sich in ähnlicher Weise, wobei Mittwoch und Donnerstag (24. und 25. April) auch mit leichten Regenschauern und Temperaturen zwischen 14°C und 16°C zu rechnen ist. Der Himmel bleibt meist bedeckt, wodurch die Temperaturen angenehm bleiben und die Luftfeuchtigkeit mäßig steigt.

Ausblick auf das Wochenende – Leichter Regen und Temperaturanstieg

Das Wochenende deutet auf einen etwas wärmeren Ausklang der Woche hin, wobei sich die Temperaturen auf bis zu 20°C am Samstag, dem 28. April, erhöhen. Trotz des geringfügigen Temperaturanstiegs bleibt der leichte Regen ein stetiger Begleiter. Der Wind bläst mäßig und bietet an den Küsten Deiàs ideale Bedingungen für Segler und Surfer.

Fassen wir zusammen, die Woche in Deià wird durch ein Wechselspiel aus sonnigen und regnerischen Tagen geprägt sein, die reichlich Gelegenheit für diverse Outdoor-Aktivitäten bieten. Nutzen Sie die milden Temperaturen für Spaziergänge in der Natur oder erkunden Sie die schönen Strände, wenn das Wetter es zulässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:29:07. +++