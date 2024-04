Puigpunyent-Wetter im Fokus:Puigpunyent In der malerischen Gemeinde im Herzen der Tramuntana erwarten uns gemischte Wetterphänomene, die von klarem Himmel bis zu leichten Niederschlägen reichen. Die kommende Woche bietet Einheimischen sowie Urlaubern einen dynamischen Mix aus sonnigen Momenten und erfrischenden Regenschauern, begleitet von moderaten Temperaturschwankungen.

Die Sonne begrüßt Puigpunyent

Den Auftakt macht der 21. April 2024 mit einem strahlend klaren Himmel, unter dem sich die Temperaturen auf angenehme 15°C belaufen. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt - ideale Bedingungen für einen Stadtbummel oder eine Wanderung in der atemberaubenden Natur der Tramuntana.

Nassere Aussichten ab dem 22. April

Mit Beginn des 22. April nehmen die Wolken zu und die ersten Tropfen fallen in Form von leichtem Regen. Mit einer Abkühlung auf 9°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 68% werden die Frühlingsjacken hervorgeholt. Auch der 23. und 24. April halten sich am nassen Trend fest, mit leichtem Regen und ähnlichen Temperaturen, die das Mitführen eines Regenschirms empfehlenswert machen.

Graue Tage und Temperaturanstieg

Vom 25. April an wird der Himmel über Puigpunyent mit überwiegend bewölkten Bedingungen dominieren, die Temperaturen aber allmählich auf bis zu 17°C am 28. April ansteigen. Die Wolken bringen weiterhin leichten Regen, der die Insel in ein frisches Frühlingskleid hüllt und die Pflanzenwelt zum Leben erweckt.

Wetterfazit für Puigpunyent

Die Woche in Puigpunyent wird von Wolkenspielen und sanften Regengüssen begleitet, welche die Temperaturen zwischen 8 und 17°C pendeln lassen. Vergessen Sie nicht, die Sonnen- und Regentage abzuwechseln, um der Vielfalt der Insel auch wettertechnisch gerecht zu werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:40:07. +++