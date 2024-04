Erwachen Sie mit der Vorfreude auf eine neue Woche in Alcúdia, einem der malerischsten Orte auf Mallorca. Wir werfen einen Blick auf den Wettertrend für die Woche vom 21. April bis zum 28. April 2024, damit Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Wetterhighlight der Woche: Sonniger Auftakt in Alcúdia

Die Woche beginnt vielversprechend mit einem klaren Himmel am Sonntag, dem 21. April. Tagsüber klettert das Thermometer auf angenehme 15°C, ideal für einen Spaziergang entlang der Küste oder durch die historische Altstadt. Bei einem mäßigen Wind von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 56% bleibt es den ganzen Tag über erfrischend.

Regenalarm! Wetterumschwung in Alcúdia

Bereiten Sie sich auf eine kleine Schauerperiode vor, denn bereits am Montag, dem 22. April, ziehen leichte Regenfälle auf. Mit Temperaturen um die 11°C und Winden von bis zu 10 km/h sollten Sie nicht vergessen, einen Schirm einzupacken. Über die gesamte Woche hinweg könnten die Schauer mal stärker, mal schwächer ausfallen, mit einem Höhepunkt am Mittwoch, den 23. April, wo moderater Regen und Temperaturen von 9°C erwartet werden.

Temperaturanstieg und Windverhältnisse

Trotz des regnerischen Intermezzos steigen die Temperaturen ab dem 24. April wieder an. Mit maximalen Werten von bis zu 16°C und endlich wieder abnehmender Bewölkung können Einheimische und Besucher verschnaufe. Die Winde bleiben mit 6 bis 11 km/h beständig und dürften das Wettererlebnis auf der Insel prägen.

Ende April: Wolkenreiches Wetter in Alcúdia

Gegen Ende der Woche sorgen überwiegend bewölkte Bedingungen für eine malerische Szenerie über Alcúdia, bei Temperaturen die sich um die 21°C am Samstag, den 28. April einpendeln. Der Wind bleibt eine stetige Brise und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mit Werten um die 44% von ihrer angenehmen Seite.

Wochenausklang in Alcúdia: Was bringt das Wochenende?

Am letzten Wochenende des Aprils bleibt es spannend. Mit oberflächlichen Wolkenbedeckungen und hohen Temperaturen, die bis auf 21°C am Samstag steigen, ist es ein idealer Zeitpunkt, um Mallorcas bezaubernde Landschaften zu genießen. Denken Sie jedoch daran, dass das Frühlingswetter auf der Insel schnell umschlagen kann, seien Sie also auf alles vorbereitet!

