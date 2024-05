Reisen, ohne den Ausweis und das Flugticket zeigen zu müssen, wird bei einer weiteren Fluggesellschaft auf Mallorca möglich. Nachdem die Airline Vueling bereits Anfang des Jahres ein freiwilliges System zur Gesichtserkennung auf ausgewählten Strecken eingeführt hatte, zieht nun Air Europa nach. Ab sofort können Passagiere es bei der Sicherheitskontrolle und Boarding auf Flügen mit der Airline zwischen der Insel und Madrid nutzen. Dadurch soll der Weg zum Flugzeug schneller und effizienter gestaltet werden.

In der App registrieren

Um das System nutzen zu können, muss man sich vorher entweder in der App von Air Europa oder der des Flughafenbetreibers Aena registrieren. Dort kann man seine biometrischen Daten scannen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, dies an bestimmten Anlaufpunkten der Airline am Flughafen zu machen. Sobald man einmal registriert ist, kann man es auf allen Flügen nutzen, an denen die Technologie angeboten wird. Man muss einfach nur sein Ticket mit den gespeicherten Daten verlinken.

Wie die Airline in einer Pressemitteilung bekanntgab, soll das System in Kürze auch an anderen spanischen Airports eingeführt werden. Geplant sind entsprechende Einrichtungen unter anderem an den Flughäfen in Barcelona, Ibiza, Las Palmas und Teneriffa. Es handele es sich um einen weiteren Schritt, um die Digitalisierung und die Nutzerfreundlichkeit voranzutreiben.

Ausweis muss man trotzdem dabei haben

Wer seine biometrischen Daten nicht der Flughafenverwaltung oder Air Europa anvertrauen will, kann auch weiterhin seinen Ausweis und sein Ticket vorzeigen. Minderjährige sind ausgenommen. Wichtig ist auch: Die neue Technologie befreit die Passagier nicht von der in Spanien geltenden Pflicht, bei Flugreisen stets den Ausweis dabei zu haben.

Vueling und Air Europa dürften nicht die einzigen Airlines sein, bei denen das System eingeführt wird. Auch bei Iberia und bei der kanarischen Fluggesellschaft Binter gibt es Bestrebungen, die Technologie bald einzusetzen.