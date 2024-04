Die kommende Woche verspricht in Sineu, MallorcaSineu, ein vielfältiges Wettererlebnis zu werden. Von klarem Himmel bis zu ergiebigen Regenfällen ist alles dabei, was der Frühling auf der Baleareninsel zu bieten hat. Wir geben Ihnen einen ausführlichen Überblick über die Wetterentwicklung in Sineu vom 21. April bis zum 28. April 2024.

Start in die Woche: Sonnig und frisch

Der Sonntag, 21. April 2024, lädt mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 17°C zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Bei einer Windgeschwindigkeit von nur 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 45% können Sie die frühlingshafte Natur in aller Ruhe genießen. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa - ideale Bedingungen für einen Ausflug.

Die Mitte der Woche: Nass und wechselhaft

Der folgende Montag und Dienstag bringen einen Umschwung mit sich. Am 22. April und 23. April ist mit moderatem Regen und Temperaturen um 10°C bzw. 8°C zu rechnen. Trotz des Regens weht nur eine leichte Brise mit 8 km/h am Montag und nachlassenden 4 km/h am Dienstag. Die jeweiligen Sonnenauf- und -untergangszeiten rahmen die eher kühleren Tage ein, wobei die Sonne sich vermutlich eher selten blicken lassen wird.

Angenehmer Ausklang der Woche

Ab Mittwoch, den 24. April, stabilisiert sich das Wetter in Sineu wieder. Mit leichten Regenschauern und Temperaturen zwischen 16°C und 19°C wird es zunehmend wärmer. Die Luftfeuchtigkeit, die am Dienstag noch bei hohen 93% lag, sinkt auf angenehmere 30-41%, und der Wind bleibt handzahm.

Der Höhepunkt: Sonnenschein und warme 22°C

Den krönenden Abschluss bildet der 28. April mit 22°C und überwiegend bedecktem Himmel, die perfekte Gelegenheit, um die vielseitige Insel zu erkunden, ohne ins Schwitzen zu kommen. Mit einem leichten Wind von 9 km/h und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 34% endet die Wetterwoche in Sineu freundlich und einladend.

Behalten Sie für die genauen Tagesprognosen unser Online-Angebot im Auge - wir halten Sie stets auf dem Laufenden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.4.2024, 01:46:14. +++