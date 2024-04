Die letze Aprilwoche in Montuïri beginnt mit gemischten Wetteraussichten, die von milden Temperaturen und klarem Himmel bis zu erfrischenden Regenschauern reichen. Unsere Besucher und Einheimische können sowohl sonnige Momente als auch nasse Bedingungen erwarten. Hier bietet sich Ihnen eine tägliche Übersicht über die bevorstehenden Wetterverhältnisse.

Wetter am Montag (22.04.24) – Ein nasser Start in die Woche

Am Montag zeigt sich das Wetter von einer eher feuchten Seite mit moderatem Regen, bei Temperaturen um 9°C. Eine frische Brise mit Windgeschwindigkeiten um die 9 km/h begleitet die Niederschläge. Trotz des Regens sorgt ein Luftdruck von 1018 hPa für eine gewisse Wetterstabilität. Sonnenauf- und -untergang markieren den Tag von 05:00 Uhr morgens bis 18:32 Uhr abends.

Ein sanfter Übergang: Dienstag (23.04.24) und Mittwoch (24.04.24)

Der Dienstag empfängt uns mit leichtem Regen und einem leichten Temperaturanstieg auf 10°C, wobei die Niederschlagswahrscheinlichkeit und die Feuchtigkeit mit 78% zunehmen. Ein weniger kräftiger Wind von etwa 5 km/h wird dazu beitragen, dass sich die feuchten Tropfen über Montuïri verteilen.

Mittwoch begrüßt uns zur Wochenmitte hingegen mit einem klarblauen Himmel und angenehmeren Temperaturen bis zu 17°C. Ein leichter Wind von 7 km/h und eine sinkende Luftfeuchtigkeit von 34% sorgen für ein ideales Klima, um die Inselaktivitäten zu genießen.

Wettertrend bis zum Wochenende - Wechselhaft mit Chancen auf Sonnenschein

Donnerstag leitet mit bedecktem Himmel und Höchsttemperaturen um 20°C eine gemäßigte Wetterphase ein, die sich bis zum Wochenende fortsetzen wird. Eine konstante Brise und eine geringe Luftfeuchtigkeit von 30% halten das Gefühl eines frischen Frühlingstages aufrecht.

Freitag und Samstag bleiben mit leichten Temperaturschwankungen und dem Vorkommen von leichtem Regen konstant, wobei die Quecksilbersäule am Freitag auf 14°C fällt und am Samstag wieder einen Höhepunkt von 20°C erreicht.

Der Sonntag schließt die Woche mit moderatem Regen und einer Temperatur von 15°C ab, gefolgt von leichtem Regen am darauffolgenden Montag bei 16°C. Das stetige Wechselspiel zwischen Sonne und Regen bietet vielfältige Möglichkeiten, den April auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Blick auf das Wochenende - Wetter in Montuïri (27.04.24 - 29.04.24)

Das Wochenende in Montuïri hält für Sie wechselhaftes Wetter bereit. Beginnend mit wenigen Wolken am Samstag und moderatem Regen am Sonntag werden Temperaturen um 20°C bzw. 15°C erwartet. Der Sonnenuntergang am Sonntag um 18:38 Uhr kündigt das nahende Ende des Monats an, während der Montag mit leichtem Regen und 16°C einen Vorgeschmack auf den Mai gibt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:43:11. +++