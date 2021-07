Die Briten sind zurück auf Mallorca: Seit Mittwoch (30.6.) gelten die Balearen für Großbritannien als "grünes Gebiet" in Bezug auf das Corona-Risiko. Die bisher vorgeschriebene Quarantäne bei der Rückkehr fällt damit für die Urlauber in der Heimat weg. Dementsprechend groß wird der Andrang auf die Insel in den nächsten Tagen sein. Für die Zeit von Donnerstag (1.7.) bis Sonntag (4.7.) sind am Flughafen von Son Sant Joan in Palma de Mallorca 270 Flüge von und nach Großbritannien geplant.

Allein die Airline Jet2 will zwischen Donnerstag und Samstag 40 Flüge mit Ziel Mallorca abfertigen, sowie 42 weitere nach Ibiza und Menorca. Auch Tuifly setzt auf Mallorca, startet aber derzeit mit wenigen Verbindungen. Bei Bedarf könne man aber schnell weitere Flüge auflegen, heißt es beim Unternehmen. Man verfolge allerdings den Verlauf der Pandemie genau.

Die Urlauber, die vor Freitag ankommen, müssen für ihre Reise lediglich das spanische Einreiseformular mit dem QR-Code ausfüllen, einen Test brauchen sie nicht. Ab Freitag ist dann für alle Einreisenden aus Großbritannien ein PCR-Test vor dem Abflug vorgeschrieben, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Die spanische Regierung hatte diese Bedingung wie von den Balearen gefordert kurzfristig wieder eingeführt, weil die Coronazahlen im Königreich vor allem aufgrund der weiten Verbreitung der Delta-Variante derzeit in die Höhe schnellen. Großbritannien weist momentan eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 200 auf.

Nicht nur deshalb ist man auf Mallorca bei aller Erleichterung über die Belebung des Tourismusgeschäfts auch in Sorge über eine etwaige erneute Ausbreitung der Pandemie. Schon vor der Ankunft der Briten, sind die Corona-Zahlen auf Mallorca wieder angezogen. /jk