Bis zu 41 Prozent: In diesen Gemeinden auf Mallorca ist die Dichte an Ferienhäusern am höchsten

Mallorca ist fest in der Hand der Ferienvermieter. Jedes Jahr gibt das nationale Statistikinstitut INE die Daten über den Anteil der an Urlauber vermieteten Häuser und Wohnungen am gesamten Bestand an Wohnimmobilien bekannt. Nur zwei Gemeinden auf der Insel kommen bei den gerade veröffentlichten Zahlen unter den spanischen Schnitt, der bei 1,2 Prozent liegt: Die Gemeinde Marratxí (1,1 Prozent) und die Inselhauptstadt Palma (0,8 Prozent). Die analysierten Daten spiegeln die Situation im August 2021 wider.

Am höchsten ist der Anteil im Norden der Insel. Auf dem Spitzenplatz liegt Búger mit 27 Prozent. In Pollença werden 26 Prozent der Wohnimmobilien an Urlauber vermietet, wobei manche Teile der Gemeinde auf 41,3 Prozent kommen. An dritter Stelle folgt Ariany in der Inselmitte mit einem Anteil von 20,4 Prozent. Am wenigsten ist die Ferienvermietung neben Palma und Marratxí in Consell (1,3 Prozent), Santa Maria (2 Prozent) und Esporles (2,5 Prozent) verbreitet. Die Ferienvermietung in den Gemeinden auf der Insel im Überblick: Alaró - 3,3 Prozent

Alcúdia - 18,1 Prozent

Algaida - 4,7 Prozent

Andratx - 3,3 Prozent

Ariany - 20,4 Prozent

Artà - 11,6 Prozent

Banyalbufar - 11,2 Prozent

Binissalem - 2,8 Prozent

Búger - 27 Prozent

Bunyola - 3,2 Prozent

Calvià - 1,8 Prozent

Campanet - 12,3 Prozent

Campos - 10,1 Prozent

Capdepera - 8,8 Prozent

Consell - 1,3 Prozent

Deià - 12,6 Prozent

Costitx - 15,9 Prozent

Escorca - 13,8 Prozent

Esporles - 2,5 Prozent

Estellencs - 6,7 Prozent

Inca - 7,8 Prozent

Felanitx - 18,7 Prozent

Fornalutx - 2,3 Prozent

Lloret de Vistalegre - 6,5 Prozent

Lloseta - 2,7 Prozent

Llubí - 8,1 Prozent

Llucmajor - 3,5 Prozent

Manacor - 4,3 Prozent

Mancor de la Vall - 9,4 Prozent

Maria de la Salut - 6,2 Prozent

Marratxí - 1,1 Prozent

Montuïri - 3,6 Prozent

Muro - 11 Prozent

Palma - 0,8 Prozent

Petra - 10,7 Prozent

Pollença - 26 Prozent

Porreres - 3,5 Prozent

Sa Pobla - 6,4 Prozent

Puigpunyent - 4,6 Prozent

Sencelles - 5,8 Prozent

Sant Joan - 6,1 Prozent

Sant Llorenç des Cardassar - 7,3 Prozent

Santa Eugènia - 2,7 Prozent

Santa Margalida - 11,4 Prozent

Santa Maria del Camí - 2 Prozent

Santanyí - 12,9 Prozent

Selva - 15,2 Prozent

Ses Salines - 8,8 Prozent

Sineu - 6,3 Prozent

Sóller - 9 Prozent

Son Servera - 5,3 Prozent

Valldemossa 8,9 Prozent

Vilafranca de Bonany - 3 Prozent