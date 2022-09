Plötzlicher Anstieg der Chlorpreise "schwerer Schlag" für Hotels auf Mallorca

Die plötzliche Steigerung der Chlor-Preise um 35 Prozent bedeutet einen "schweren Schlag" für die rund 2.500 Hotelpools auf Mallorca und den Nachbarinseln sowie für die öffentlichen Schwimmbäder. Das berichtet die Chemie-Vereinigung auf den Balearen (CliQIB), die Chlorgemische wie Natriumhypochlorit herstellt und vertreibt, das zur Reinigung der Schwimmbäder verwendet wird.

"Wenn die Substanzen 35 Prozent teurer werden und die Transportkosten um 30 Prozent steigen, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben", so Joan Miquel Matas, Geschäftsführer von CliQIB. Er glaubt, dass kleine Pools in Privathäusern weniger betroffen sein werden als große öffentliche Schwimmbäder und die Pools der Hotels, denn dort werden oft Chlor-Pastillen eingesetzt. Der Preis eines Sacks Chlor steige von 50 auf etwa 60 Euro. "Für die Desinfektion eines touristisch genutzten Pools dagegen musste man bislang rund 10.000 Euro im Jahr einrechnen. Jetzt dürften es gut 13.000 Euro sein."

Es gab keine Anzeichen für drastischen Preisanstieg

Trotz der allseits steigenden Preise zeigt sich Matas äußerst überrascht über den plötzlichen Anstieg der Kosten für Chlor. "Es gab dafür keine Anzeichen und keine Chancen zu verhandeln", sagt er. Man müsse nun neu mit den Kunden sprechen, um zu Einigungen über den Verkaufspreis zu kommen. Bei den öffentlichen Schwimmbädern dürfte sich dies ungleich schwerer gestalten als bei privaten Firmen - schließlich sind dort die Budgets der öffentlichen Gelder lange im Voraus festgezurrt. Langfristig müssten die Gemeinden, aber auch die Hotelbesitzer über alternative Reinigungsmöglichkeiten zu Chlor nachdenken. /somo