Die Hotelkette Iberostar analysiert auf Mallorca in Zusammenarbeit mit dem Meeresforschungsinstitut Imedea die Auswirkungen des Klimawandels auf die Strände im Norden der Insel. Dazu wird im Hotel Iberostar Alcudia Park ein eigenes Observatorium eingerichtet. Das Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse und Analyseinstrumente zu gewinnen, um die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels, wie etwa Überschwemmungen oder Küstenerosion zu bewerten und so Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels starten zu können, wie es in einer Pressemitteilung von Iberostar am Dienstag (6.9.) hieß.

Der an dem Projekt beteiligte Forscher von Imedea, Alejandro Orfila, betonte "die Bedeutung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Einrichtungen, die dazu beiträgt, die Sichtbarkeit von Forschungsergebnissen in der Gesellschaft zu erhöhen". "Das System, das am Strand von Muro entwickelt werden soll, wird zeigen, wie wichtig kontinuierliche Messungen an Stränden sind, und es wird uns ermöglichen, die drohenden Auswirkungen des Klimawandels auf solch wichtige und empfindliche Bereiche zu überwachen", sagte er. Drei Kameras werden im Hotel angebracht Die physikalischen Prozesse, die sich auf die Morphodynamik der Playa de Muro auswirken, und die Veränderungen, die an der Küste stattfinden, sollen mit der für Ende September geplanten Inbetriebnahme des Observatoriums besser verstanden werden. Vor allem soll es dabei um die Auswirkungen der Schwankungen des Meeresspiegels und der Wellen auf den Strand gehen. Im Hotel werden drei Kameras installiert, um die Entwicklung des Zustands des Strandes zu kontrollieren. Im flachen Wasser am Strand sollen die Wellen unter anderem mit akustischen Sensoren überwacht werden. Darüber hinaus werden Sedimentproben in verschiedenen Schichten des Strandes entnommen, um Veränderungen zu erkennen. Auch die Küstenlinie wird regelmäßig anhand von Videoaufnahmen vermessen, um zu beobachten, wie sich die Erosion auswirkt. Darüber hinaus werden in Echtzeit Luftdruck, Wind, Temperatur und Niederschlag gemessen. /jk