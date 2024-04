Das sind für den Guide Michelin die vier besten Hotels auf Mallorca

Der Michelin-Guide, der vor allem als Restaurantführer bekannt ist, hat seine Liste der besten Hotels der Welt überarbeitet und am Montag (29.4.) eine Auswahl der eindrucksvollsten Gästehäuser Spaniens bekanntgegeben. Die Hotels wurden laut den Verfassern des Guides in fünf Kategorien auf Herz und Nieren geprüft:

Architektur und Inneneinrichtung

Qualität und Umfang der Serviceangebote

Persönlichkeit und Charakter

Preis-Leistungs-Verhältnis

Beitrag zum Erlebnis des Gastes in einer bestimmten Umgebung.

Die Balearen sind bei den Prüfern dabei besonders gut weggekommen. "Mit Mallorca, Menorca und Ibiza bieten die Balearen die größte Vielfalt an Schlüssel-Hotels in allen Regionen des Landes", heißt es in einer Pressemitteilung. Zwar hat es keines der Hotels der Inseln in die höchste Kategorie der "drei Schlüssel" geschafft, aber gleich vier der zwölf Hotels des Landes, die sich mit zwei Michelin-Schüsseln schmücken dürfen, befinden sich auf Mallorca.

Diese Mallorca-Hotels haben 2024 zwei Michelin-Schlüssel erhalten

Besonders das in einer ehemaligen Festung am Meer untergebrachte Cap Rocat hat die Herzen der Michelin-Tester erobert. In der Pressemitteilung zu der neuen Schlüsselvergabe schreibt der Hotel-Guide, es sei "das Juwel der Insel, das sich der typischen Kategorisierung entzieht". Cap Rocat hatte erst am Montag die Künstler für die diesjährige Ausgabe des hauseigenen Klassikfestivals bekanntgegeben.

Diese Mallorca-Hotels haben 2024 einen Michelin-Schlüssel erhalten

Auch in der Kategorie ein Schlüssel schneidet Mallorca gut ab. 15 der 80 dort aufgeführten Hotels befinden sich auf der Insel.