Mehr als 30 Gäste von Restaurant in Palma mit Hepatitis A angesteckt

Die balearische Gesundheitsbehörde hat den Ausbruch einer Hepatitis-A-Infektion in einem Restaurant in Palma de Mallorca entdeckt. Betroffen seien insgesamt 33 Personen, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press am Mittwoch (24.1.).

Der Ausbruch sei inzwischen unter Kontrolle, man schließe aber nicht aus, dass es weitere Erkrankte gebe, heißt es im Gesundheitsministerium.

Hepatitis A ist eine durch Viren verursachte Infektionskrankheit, bei der eine akute Entzündung der Leber auftritt. Sie wird durch verunreinigtes Trinkwasser oder etwa kontaminierte Lebensmittel übertragen. /ff