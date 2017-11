Deià streitet um "Klein Deià"

Der Gemeinderat von Deià streitet über den Bau einer Luxussieldung am Rande des Bergdorfs in der Tramuntana von Mallorca entstanden. Die neu zu bauende Siedlung mit dem Namen "Deià Petit" (= Klein Deià) soll in dem Landstrich Es Clot entstehen, 21 Einfamilienhäuser unterschiedlicher Größe umfassen und steinverzierte Außenfassaden haben. Das auf Luxusimmobilien spezialisierte Unternehmen Mar Capital will mit dem Bau in Kürze beginnen und die Häuser 2019 den künftigen Eigentümern übergeben, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Der Streit im Rathaus betrifft die Raumplanung des Ortes. Laut Bürgermeisterin Magdalena López gebe es an den Plänen des Unternehmens nichts zu rütteln. Das Projekt sei bereits vor vielen Jahren eingereicht und damals genehmigt worden. Zwischenzeitlich hatte Mar Capital von den Plänen Abstand genommen, das Projekt ruhen lassen, sodass die Baugenehmigungen vorerst ihre Gültigkeit verloren hätten. Da sich aber an der rechtlichen Lage in den vergangenen Jahrzehnten nichts verändert habe, könne man das Projekt nun nicht verbieten. Das Unternehmen verfüge sowohl für die kommunale Ebene als auch für den Inselrat Mallorca über sämtliche Unterlagen und Gutachten.

Die Gegend Es Clot sei im Raumordnungsplan als bebaubare Fläche ausgewiesen, erklärte López am Montag (13.11.). Außerdem entspreche die Gestaltung der geplanten Häuser den den ästhetischen Anforderungen der Kommune, zumal sie mit Natursteinfassade geplant seien.

Lluís Apesteguía von der Oppositionspartei Agrupaciò Deià kritisiert das Projekt: "Wir sind absolut dagegen. Die Urbanisierungsvorschriften der Kommune sind von 1992 und sind über all die vielen Jahre nicht angepasst worden." Apesteguía wies darauf hin, dass man mehrmals erfolglos vorgeschlagen habe, die Regelung zu ändern. Das Projekt werde man nun genau unter die Lupe nehmen: "Und wenn wir irgendetwas finden, um das Projekt stoppen zu können, werden wir das tun." /tg