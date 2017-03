Tödlicher Sturz aus zehntem Stock an der Playa de Palma

Die Nationalpolizei auf Malloca hat nach dem tödlichen Sturz eines Urlaubers aus dem zehnten Stock eines Hotels an der Playa de Palma Ermittlungen eingeleitet.

Zu dem Unglück kam es am späten Donnerstagabend (30.3.) in einem Hotel in der Avenida América, wie der Rettungsdienst 061 berichtet. Bei dem Opfer handelt es sich um einen jungen Ausländer, genaues Alter und Nationalität wurden zunächst nicht bekannt. Untersucht wird, ob der Urlauber unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden haben könnte. /ff