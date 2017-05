Bald sind die 30 Grad geknackt

Der Sommer im Mai kommt auf Hochtouren auf Mallorca. Bis zum Ende der Woche steigen die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein vor allem an der Bucht von Palma auf über 30 Grad – perfektes Strandwetter. Am Mittwoch jedoch bleiben die Spitzenwerte noch unter der 30-Grad-Marke hängen. Dazu weht der Wind nur schwach bis zeitweise mäßig.

Etwas niedriger fallen die Temperaturen im Norden der Insel rund um Pollença und Alcúdia aus.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Auch nachts ist es bei 15 bis 17 Grad alles andere als kalt.

Die Wassertemperatur rund um Mallorca ist höher als sonst um diese Jahreszeit üblich. Sie liegt generell bereits bei 21 Grad – ob an der Playa de Muro, in s'Illot oder an der Cala Formentor. Die Wellenhöhe ist minimal, wie auf der Graphik zu sehen ist: