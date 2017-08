Öffentliche Wanderhütte in Deià wurde illegal als Ferienwohnung vermietet

Die Wanderhütte Can Boi in Deià.

Die Meldungen zu auf Mallorca illegal vermieteten Ferienwohnungen reißen nicht ab. Nun soll selbst eine Wanderhütte des Inselrats betroffen sein. Die an einen privaten Konzessionär vergebene Hütte Can Boi in Deià soll Zimmer auf mehreren Online-Portalen wie Airbnb beworben haben.

Der Inselrat leitete ein Verfahren ein, um zu prüfen, inwieweit sich die Betreiber der Wanderhütte dabei strafbar gemacht haben. Schließlich seien die Behörden weder um Erlaubnis gefragt, noch informiert worden. Bei der Werbung habe es keine Hinweise auf das Netzwerk der öffentlichen Wanderhütten gegeben. Außerdem seien die vertraglich festgelegten Tarife nicht eingehalten worden, hieß es von Seiten des Inselrats.

In der vergangenen Woche war das neue Regelwerk zur Ferienvermietung auf Mallorca in Kraft getreten. Aus Angst vor Strafen haben deshalb viele Anbieter ihre Wohnungen aus den Internet-Portalen gelöscht. Gleichzeitig wurde bekannt, dass selbst in der berühmten Kartause von Valldemossa ehemalige Mönchszimmer als Ferienwohnungen vermietet wurden. /tg