Spanierin, Kolumbianer und Deutscher sterben bei Unfall nahe Sa Pobla

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Sa Pobla im Inselinnern von Mallorca sind am Dienstag (22.8.) drei Personen zu Tode gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" um eine Spanierin, einen Deutschen und einen Kolumbianer.



Zu dem Unfall kam es laut dem Rettungsdienst 112 auf Höhe von Kilometer 43 der Straße Palma-Alcúdia. Kurz nach 10 Uhr kam ein Betontransporter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Pkw. Die 27-jährige Spanierin am Steuer des Citroën C3 und ein 40-jähriger Kolumbianer auf dem Beifahrersitz starben noch am Unfallort. Zwei Kinder auf den Rücksitzen blieben unverletzt.



Im Anschluss kollidierte der Transporter mit einem Ford Focus C-Max. Der 54-jährige deutsche Fahrer kam ebenfalls augenblicklich zu Tode, wie das "Diario de Mallorca" berichtet. Seine Frau auf dem Beifahrersitz wurde schwer verletzt. Die 10-jährige Tochter auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt. Ein Pärchen in einem dritten Pkw, der ebenfalls vom Transporter erfasst wurde, kam mit leichten Verletzungen davon.



Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten eingeschlossene Insassen mit schwerem Gerät befreien. Die Straße wurde in beiden Fahrtrichtungen für rund drei Stunden gesperrt. Die Guardia Civil nahm den Fahrer des Transporters nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus von Muro vorläufig fest, ermittelt wird wegen fahrlässiger Tötung. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ.



Die Ma-13 ist zwischen Palma de Mallorca und Sa Pobla zur Autobahn ausgebaut, bis nach Alcúdia geht es dann auf der Landstraße weiter. In diesem Bereich ereignete sich der schwere Unfall. /ff





22/08 L351,a causa del greu accident a la carretera Alcúdia-Inca (Ma-13), es poden produir retards. Disculpau les molèsties. pic.twitter.com/wVrLidZNSM „ Transports Mallorca (@TIB_Mallorca) August 22, 2017