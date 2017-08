Wieder schweißtreibende Hitze im Anmarsch auf Mallorca

An der Cala Romántica konnte man am Dienstag (22.8.) einen romantischen Nachmittag verbringen.

Auf Mallorca geht dem Sommer noch lange nicht die Puste aus. Nach einigen Tagen mit "nur" 32 Grad wird es wieder heißer: Nach 33 Grad am Mittwoch (23.8.) schnellen die Werte am Donnerstag auf 35 Grad hoch.

Und auch die Nachtwerte, die derzeit bei lediglich 18 bis 19 Grad liegen, sollen wieder auf 22 Grad steigen. An dieser Hitze, die allerdings nicht so extrem wird wie in den vergangenen Wochen, soll sich bis auf weiteres nichts ändern.



Die ganze Zeit über scheint die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel, der Wind weht schwach bis manchmal böig aus südlichen Richtungen.

Die Meerestemperatur schafft nicht so recht Abkühlung, sie liegt inzwischen bei 27 bis 28 Grad. /it