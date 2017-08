Eine der letzten Schuh-Fabriken in Inca macht dicht

Über traditionelle Schuh-Herstellung kann man in Inca auf Mallorca heutzutage fast ausschließlich im Museum etwas lernen

Über traditionelle Schuh-Herstellung kann man in Inca auf Mallorca heutzutage fast ausschließlich im Museum etwas lernen Foto: Nele Bendgens

Jahrzehnte lang war die Schuhfirma "George's" eines der Aushängeschilder von Mallorcas Schuh-Stadt Inca. Jetzt gab das Unternehmen offiziell bekannt, für immer zu schließen. Rund 40 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit – und Inca eine der letzten traditionellen Fabriken.

Medienberichten zufolge erklärten die Geschäftsführer, dass es die wirtschaftlichen Umstände nicht erlaubten, das Unternehmen auf Mallorca weiterzuführen. Damit bleiben im gesamten Stadtgebiet nur noch drei Schuhfirmen bestehen. Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren es noch mehr als 100.

Es war der mallorquinische Unternehmer Jordi Coll, der "George's" im Jahr 1967 gründete und in den ersten Jahrzehnten wahre Erfolge feierte. Mehr als 100 Mitarbeiter waren zwischenzeitlich beschäftigt, verkauft wurde in die ganze Welt. Die Krise im Schuhsektor von Inca begann im Jahr 1973, in den 1990-er Jahren schlossen dutzende Werkstätten, da Ware aus Asien immer populärer wurde – und für die Verbraucher zu viel günstigeren Preisen angeboten wurde.

Obwohl "George's" sich wacker schlug – in den vergangenen Jahren war die Talfahrt des Unternehmens nicht mehr zu übersehen. Allein im Jahr 2007 sank die Exportquote um zehn Prozent. /somo