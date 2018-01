Neue Hoteliers-Chefin: "Weniger Mallorca-Urlauber wegen Touristensteuer"

Auch nach dem Wechsel an der Spitze kämpft der Hoteliersverband auf Mallorca weiterhin gegen die Touristensteuer auf Mallorca. "Die Umsetzung politischer Vorhaben wie der Touristensteuer und ihre Verdopplung ohne Rücksicht auf die Folgen mindert unsere Wettbewerbsfáhigkeit", so María Frontera, die am Montagabend (16.1.) einstimmig zur neuen Vorsitzenden der Vereinigung der Hoteliers auf Mallorca (FEHM) gewählt wurde.

In Verbindung mit der Erholung von Konkurrenzdestinationen wie der Türkei, Tunesien und Ägypten habe die Touristensteuer zur Folge, dass weniger Urlauber auf die Balearen kämen, so Frontera. "Die Touristen im britischen und deutschen Markt haben jetzt wieder andere Reiseziele. Und für den Augenblick müssen wir feststellen, dass weniger Urlauber zu uns kommen."

DIe Worte waren vor allem an Bel Busquets gerichtet, die neue Tourismusministerin saß bei dem Feierakt im Sitz des Unternehmerverbands CAEB in der ersten Reihe. Die Politikerin erklärte im Interview mit der Mallorca Zeitung, dass sie für dieses Jahr mit einer vergleichbaren Zahl von Urlaubern rechne wie vergangenes Jahr und bezweifelte, dass die Abgabe Urlauber abgeschreckt habe. Am Flughafen von Mallorca war im vergangenen Jahr ein neuer Passagierrekord aufgestellt worden, die Debatte um die Folgen des Massentourismus gewann zuletzt an Fahrt.

Hintergrund: Fragen und Antworten zur Touristensteuer auf Mallorca 2018