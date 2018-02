So lief der tödliche Überfall auf die Finca in Porreres ab

So sucht die Polizei in Porreres nach den Einbrechern

Nach dem Überfall auf eine abgelegene Finca bei Porreres, bei dem der Hausbesitzer am Samstagmorgen (24.02.) einen der Täter mit einem Bauchschuss tötete, bringen die Ermittlungen immer mehr Details ans Licht.

Bei dem Hausbesitzer handelt es sich um Pau R. (77), ein ehemaliger Bankangestellter, der heute eine Spielautomatenfirma betreibt. Entgegen ersten Berichten, nach denen er die Räuber im Haus überrascht habe, haben sie ihn wohl gegen 9 Uhr außerhalb des Hauses, in der Nähe des Friedhofes von Porreres, aufgelauert.

Zwei Männer sollen sich auf ihn gestürzt und ihn ins Haus gebracht haben. Dort befand sich auch die Frau des Mannes. Sie wurde in eines der Zimmer eingesperrt. Die Täter schlugen Pau R. und verlangten, dass er ihnen seine Wertsachen aushändige. Pau R. leistete zu dem Zeitpunkt keinen Widerstand und gab ihnen Geld aus seinem Safe.



So gelangte er an die Flinte

Nach Angaben der Polizei bot Pau R. ihnen an, noch mehr Geld auszuhändigen, welches er in einem anderen Raum aufbewahre. Dort hatte er seine Jagdflinte versteckt, die er greifen konnte und mit der er Mauricio E.B. (25) in den Bauch schoss. Die anderen Täter flüchteten daraufhin. Noch ist unklar, ob es sich um zwei oder sogar um vier Männer handelt. Pau R. löste einen im Haus installierten Alarm aus, woraufhin die Sicherheitsfirma die Polizei verständigte.

Die ebenfalls eintreffenden Sanitäter mussten Mauricio E.B. zwei Stunden lang behandeln, bevor er ins Krankenhaus Son Espases gefahren werden konnte. Dort versuchten die Ärzte, ihn mit einer Notoperation das Leben zu retten. Doch die Verletztungen war zu schwerwiegend. Um 14.30 Uhr starb Mauricio E.B.



Mauricio E.B. war polizeibekannt



Er hatte keine Papiere bei sich, konnte aber anhand seiner Fingerabdücke identifiziert werden. Der gebürtige Kolumbianer war schon mehrfach von der Polizei wegen gewaltsamer Überfälle festgenommen worden.

Auch Pau R. benötigte wegen der Schläge medizinische Hilfe, seine Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert und müssen noch weiter von der Polizei befragt werden.

Die Guardia Civil suchte mit einem Hubschrauber und Straßensperren nach den flüchtigen Tätern, konnte sie aber nicht aufspüren.