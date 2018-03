Feuerwehr auf Mallorca löscht nächtlichen Brand in Schreinerei in Capdepera

Einen Brand in einer Schreinerei in Capdepera hat die Feuerwehr Mallorca in der Nacht auf Freitag (16.3.) gelöscht. Das Feuer war am Donnerstagabend entdeckt worden. Die Flammen schlugen auf ein Nachbargebäude über. Personen wurden nicht verletzt.



Angaben der Feuerwehr waren Einsatzwagen der Wachen aus Artà, Manacor und Felanitx im Einsatz. Rund 1.100 Quadratmeter waren von den Flammen betroffen. /tg





Continuam fent feina. Nau de 1.100 m2 d'una antiga fusteria. No hi ha persones afectades. pic.twitter.com/1RepbpkUgF „ Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) 15. März 2018