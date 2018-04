Viel Sonne und steigende Temperaturen auf Mallorca

Es ist Besserung in Sicht: Nach einem schmuddeligen Start in die Woche auf Mallorca kehrt am Dienstag (17.4.) die Sonne zurück, und die Temperaturen steigen wieder. Die Schadenfreude in Deutschland, wo endlich der Frühling Einzug hielt, dürfte ein Ende haben.

Am Montag noch ist es meist bewölkt, örtlich sind Schauer und Gewitter möglich. Der Wind weht zuweilen stürmisch. Bis Dienstag dann verziehen sich die Wolken und es gibt blauen Himmel über Mallorca. Der Weht schwach, am Nachmittag in Küstennähe frischt er auf. Die Höchsttemperaturen klettern endlich über die 20-Grad-Marke. In Palma de Mallorca werden 22 Grad erreicht, in Escorca im Gebiet der Tramuntana immerhin 18 Grad. Nachts wird es recht frisch bei Tiefstwerten um die 8 Grad in Palma de Mallorca und 10 Grad in Felanitx.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Ähnlich geht es am Mittwoch weiter. Der spanische Wetterdienst prognostiziert nur einzelne Wolken am Himmel, die Temperaturen bleiben stabil, in Küstennähe weht eine frische Brise.

Am Donnerstag hält sich die Bewölkung ebenfalls in Grenzen. Ortsweise ist Morgennebel möglich, die Nächte werden milder. /ff