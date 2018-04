Spanien-Premier Rajoy verspricht auf Mallorca günstigere Insel-Flüge

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat auf einer Tagung der konservativen Volkspartei (PP) auf Mallorca die Erhöhung des Residentenrabatts bei Flügen zwischen den Balearen und Städten auf dem spanischen Festland in Aussicht gestellt. "Du kannst beruhigt schlafen", erklärte der Premier gegenüber Biel Company, dem Vorsitzenden der PP auf den Balearen, nachdem dieser die geforderte Erhöhung angesprochen hatte.

Bislang werden auf den Flügen 50 Prozent Rabatt gewährt. Der Nachlass gilt für Spanier und EU-Ausländer, die bei ihrer Gemeinde als Residenten gemeldet sind. Für Flüge auf die balearischen Nachbarinseln gilt inzwischen ein Nachlass von 75 Prozent.

Die Frage ist nun, in welcher Form der erhöhte Residentenrabatt im spanischen Haushalt berücksichtigt wird. Rajoy machte in seiner Rede keine Angaben zu Zeitpunkt oder Art der Umsetzung. Dafür sparte er nicht an Kritik an der balearischen Linksregierung hinsichtlich ihrer Tourismuspolitik sowie Katalanisch-Auflagen für Ärzte im öffentlichen Gesundheitssystem. /ff