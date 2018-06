Wieder Gewitter und Starkregen auf Mallorca

Täglich grüßt das Murmeltier: Die Mallorquiner werden denken, dass sie in einer Zeitschleife festhängen. Denn das Wetter auf Mallorca bleibt weiter schlecht. Der spanische Wetterdienst Aemet hat erneut Starkregen und Gewitter angekündigt.

17,4 Grad herrschten im Durchschnitt im Mai auf der Insel. Das sind 0,6 Grad weniger als die Jahre zuvor. Wärmer wird es am Dienstag (5.6.). Dann soll der Balken des Thermometers in Sa Pobla auf 28 Grad schießen, 25 Grad werden es in Palma de Mallorca. Der Tag startet bewölkt, am Morgen kann es im Flachland zu Nebelbänken kommen. Die Wolken verziehen sich im Tagesverlauf. Bei 24 Grad Wassertemperatur an der Playa de Palma ist ein Bad im Meer denkbar.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

In der Nacht kühlt es auf 17 Grad in Palma de Mallorca ab, 16 Grad in Sa Pobla. Der Mittwoch startet mit einem unbewölktem Himmel. Dieser zieht bis zum Mittag zu. Dann kommt es zu starken Regenfällen, die von Gewitter begleitet werden. Bislang hat Aemet noch keine Warnstufe ausgegeben, diese kommt aber bestimmt noch. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag.

Das schlechte Wetter setzt sich am Donnerstag fort. Dann soll es erneut zu Starkregen und Gewitter kommen. /rp