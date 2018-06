Die "USS Winston Churchill" rastet im Hafen von Palma de Mallorca

Die "USS Winston Churchill", Kriegsschiff der US-Marine liegt seit Donnerstag (21.6.) im Hafen von Palma de Mallorca. Die Marines an Bord ruhen sich anscheinend ein paar Tage aus, bevor ihr Einsatz weitergeht.

Die 1998 erbaute "Churchill" wurde 2001 in Dienst genommen. Seit 2012 ist das nach dem britischen Premier benannte Schiff an der Seite des Flugzeugträgers "USS Dwight D. Eisenhower" im Mittelmeer und in arabischen Gewässer im Einsatz. Es ist mit Raketen- und Dreifach-Torpedowerfern sowie mit einem 127 Millimeter-Geschütz ausgestattet.

Kriegsschiffe vor der Küste der Urlaubsinsel Mallorca sind kein ungewöhnlicher Anblick. Immer wieder finden vor den Balearen Manöver statt oder kommen internationale Schiffe für ein paar Tage zum Ausruhen.

/tg