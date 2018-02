Harlem Globetrotters spielen in Palma de Mallorca

Endlich bekommt Mallorca erstklassigen Basketball zu sehen: Die Harlem Globetrotters kommen am 7. Mai in die Halle von Son Moix in Palma de Mallorca. Das Basketballteam aus den USA gestaltet jedes Spiel zu einer spektakulären Show. Der Ticketverkauf läuft bereits.

Die Harlem Globetrotters sind eines der bekanntesten Basketballteams der Welt. Bei ihrer Show treten sie regelmäßig gegen die Washington Generals an und demütigen den Gegner mit ihrer Überlegenheit in Form von Trickspielzügen und Dunkings. Auf Mallorca lief das Team zuletzt im Jahr 2004 auf.

Die Eintrittskarten gibt es bei Online-Ticketbörsen und kosten zwischen 22,80 und 134,60 Euro. In der teuersten Kategorie ist eine Mini-Trainingseinheit und ein Treffen mit den Spielern enthalten. Das Training beginnt 17 Uhr, das zweistündige Spiel 19 Uhr. /rp