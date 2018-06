Albino-Python in Llucmajor auf Mallorca ausgebüxt: Polizei bittet um Mithilfe

In Llucmajor auf Mallorca ist am Mittwoch (20.6.) eine Python-Schlange entwischt. Laut Polizei müsste sich das Tier irgendwo in der Nähe des Carrer Bisbe Jaume aufhalten, informiert die Ortspolizei Llucmajor per Facebook und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Das Tier, ein weiß-gelb gefleckter Albino-Python, sei nicht giftig und unter normalen Umständen nicht aggressiv. Wer die Schlange sichtet, sollte sich dennoch nicht nähern, sondern stattdessen umgehend die Ortspolizei unter der Telefonnummer +34 971-66 90 00 verständigen. /tg

