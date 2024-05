Dieser Gastro-Veteran auf Mallorca bietet jetzt einen Mix aus Bar und Restaurant auf Rädern

Nacho Velasco, mittlerweile 57-jährig, gebürtig aus Valladolid, aber seit Mitte der 80er-Jahre auf Mallorca, ist kein Unbekannter auf der Insel. Den einen ist er als DJ aufgefallen, und Musik spielt bis heute eine große Rolle in seinem Leben. Den anderen als Gastronom. Diese Karriere startete er 1994 mit seinem ersten Restaurant Brondo (bis etwa 2004) und dem zweiten namens Ópera 1996 (bis etwa 2005). Vor allem das Brondo war damals – wie man so sagt – hip. Noch hipper jedoch war der Club Garito Café, eröffnet 1998, wo man sich traf, Kleinigkeiten aß, viel trank und bis tief in die Nacht hinein tanzte. Unter den Gästen in dem Club auf Mallorca waren auch viele Deutsche. Neben Nacho legten bekannte internationale DJs auf. Der Club schloss 2022, aber existiert als Marke weiter, sozusagen als mobiles Garito. So feierte man im Sommer 2023 mit einem erfolgreichen Event-Wochenende im Castell de Sant Carles in Palma das 25-jährige Markenbestehen.

2015 startete Velasco eine neue Etappe mit dem Restaurant La Rosa Vermutería in Palma, gefolgt 2017 von La Rosa Colmado nebenan, quasi eine Erweiterung samt Einkaufsmöglichkeit der Produkte. „Das sind weder klassische vermuterías noch Restaurants noch Bars, sondern ein Mix aus alledem“, erklärt Velasco. „Ganz früher gab es das bereits, dann separierte man Bars von Restaurants, und nun ist diese Kombination wieder da und sehr beliebt.“ Das Essensangebot reicht von Gilda-Spießchen über Kroketten und Tintenfischringe bis zur Orangenente. Call a Party Doch das ist längst nicht alles, denn mittlerweile ist das Konzept der Lokale so erfolgreich, dass zum einen Nacho als Gründer und weiterhin Chef drei Mitstreiter hat. Zum anderen haben die vier das Konzept auf den Event-Bereich übertragen, eine eigene Cateringfirma gegründet und sich den Foodtruck „Vagón“ zugelegt. In einer Zentralküche namens „Carpintería La Rosa“ wird tagsüber alles, was für Lokale, Catering und Events vorbereitet werden kann, erledigt. Abends ist diese schicke schwarz-rot-weiße Location im Werkstatt-Look für ein Event zu mieten: 15–25 Personen können im Sitzen feiern, bis zu 40 im Stehen. Dank der Bündelung der verschiedenen Zweige des Unternehmens ist jede Art von Event denkbar. „Dabei konkurrieren wir nicht mit den klassischen und erfolgreichen Catering-Firmen. Hochzeitsevents sind nicht so sehr unser Ding“, sagt Velasco. „Wir sind legerer, informeller, mehr Party-affin, ohne Tischdecken und Fünf-Gang-Menü, aber mit gutem Geschmack, Fingerfood, feinen Gerichten und Ständen etwa mit Austern und Schinken. Gute Musik nicht zu vergessen.“ Eigene Getränke Als Beispiel für so ein gelungenes Fest diente vor Kurzem eine Präsentation der als „La Rosa Troupe“ firmierenden Gruppe auf einer schönen Finca bei Llucmajor. Dort konnte man sich an verschiedenen Ständen und dem „Vagón“ bedienen, die flinken Mitarbeiter gingen zudem mit ihrem Flying-Buffet-Angebot umher. Darüber hinaus kam eine weitere Vermarktungsvariante zum Tragen: die eigenen Getränke, denn es gibt nicht nur den nach einer Formel von Nacho Velasco entstandenen Wermut „5 pétalos“, sondern auch noch Sangria in Flaschen, verschiedene Weine, teils mit mallorquinischen Trauben, sowie einen Sekt. Eine Liveband und DJs, darunter natürlich auch Velasco höchstselbst, sorgten für die musikalische Untermalung. So zeigte „La Rosa Troupe“ eindrucksvoll, zu was sie in der Lage sind. La Rosa Troupe mit La Rosa Vermutería & Colmado, La Carpintería de La Rosa, El Catering de La Rosa, Vagón und Garito. Infos: www.larosavermuteria.com