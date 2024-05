Am 8. Mai feiern die "Goodbye Deutschland"-Kult-Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz jedes Jahr gleich zwei Jubiläen: zum einen ihren Hochzeitstag, der sich in diesem Jahr zum 16. Mal jährt, zum anderen den 53. Geburtstag des Kochs. "Mein geliebter Schatz, ich wünsche Dir alles erdenklich Gute zu unserem 16. Hochzeitstag und zu deinem Geburtstag. Ich liebe Dich über alles und ich freue mich auf noch viele schöne Jahre mit dir. Auch wenn unser gemeinsamer Weg durchs Leben so manches Mal sehr steinig ist, ich bleibe an deiner Seite bis unser Abenteuer Leben zu Ende ist", schrieb die Auswanderin am Mittwoch (8.5.) in den sozialen Netzwerken. Wir haben Mermi-Schmelz gefragt, wie sich beide eigentlich kennengelernt haben.

Von der Bedienung zur Geliebten "Thommy hat in Deutschland eine Bedienung für sein Restaurant gesucht", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz der MZ. Dort habe sie dann angefangen, als Kellnerin zu arbeiten. Sie habe schnell gemerkt, dass sie Thommy gut fand, daran, dass sie aufgeregt zum Arbeiten ins Lokal ging. "Es war immer ein leichtes Kribbeln im Bauch. Da wusste ich: Da bahnt sich was an", so die 56-Jährige zur MZ. Eigentlich sei Thommy Schmelz gar nicht ihr Typ gewesen. "Mein Ex-Mann hatte dunkle lange Haare, war eher ein Latino-Typ. Das war immer mein Beuteschema. Thommy hatte lange blonde Haare. Das hat meinem Herzchen aber keinen Abbruch getan", erzählt sie der MZ. Thommy Schmelz war zur damaligen Zeit noch mit einer anderen Frau zusammen. Trotzdem verliebte auch er sich in die Kellnerin. "Drei Monate nach meinem Arbeitsbeginn hat's geschnackelt bei uns. Das war 1998." Im August desselben Jahres seien Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz zusammengekommen. Zehn Jahre später, 2008, hätten die beiden erst in Deutschland standesamtlich, dann in Brasilien am Strand geheiratet. Die Kennenlerngeschichte des Paares erinnert etwas an die von Tamara und Marco Gülpen, die im Hostal Playa de Palma einst Angestellte und Chef waren und sich dadurch kennenlernten. "Im August 2024 sind wir damit 26 Jahre zusammen und davon heute 16 Jahre verheiratet", resümiert Kathrin Mermi-Schmelz stolz. Nach dem Kennenlernen haben beide fast zehn Jahre lang in dem Restaurant in der Nähe von Stuttgart (Kirchheim/Teck) "herumgewerkelt", wie Mermi-Schmelz es nennt. "2007 haben wir uns dann entschlossen, unser großes Abenteuer zu starten, und nach Brasilien auszuwandern." Die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar auch in anderen Ländern, etwa Schweden und Österreich, lebte. Mit kam natürlich auch Jessi, die Tochter von Kathrin Mermi-Schmelz, für die Thommy Schmelz direkt wie ein Vater war. Sie ist mittlerweile 29 Jahre alt. 2015 ist die Familie dann zurück nach Europa gezogen – auch, weil Thommy Schmelz damals an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankte. Nach Mallorca verschlug es das Zweiergespann erstmals 2017, als Kathrin und Thommy begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Die vergangenen Winter waren sie oft auf einer Skihütte in Österreich angestellt, den Sommer verbrachten sie dann wieder auf Mallorca. Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz haben in Peguera eine Wohnung. Dort fährt die Auswanderin, weil Thommy derzeit krankgeschrieben ist, neben ihrer Arbeit im Restaurant El Paradíso seit Neustem auch bei sogenannten Ocean-Bike-Touren mit. Das Geheimnis der Ehe Auf die Frage, was das Geheimnis ihrer Ehe ist, sagt Kathrin Mermi-Schmelz. "Egal, was bei uns passiert, wir gehen durch dick und dünn. Wichtig ist, aufeinander aufzupassen und nicht das zu machen, was man alleine gerne möchte, sondern zu schauen, dass der Partner auch seinen Spaß daran hat und dass man dieses tolle Abenteuer Leben gemeinsam meistert." Entscheidend dafür, dass beide auch heute noch zusammen sind, sei auch, dass sie aus demselben Berufszweig, der Gastronomie kommen. "Wir waren immer 24/7 zusammen, haben miteinander gearbeitet und gelebt. Das würde bei vielen anderen womöglich eher zur Trennung führen. Uns aber hat es noch mehr zusammengeschweißt."